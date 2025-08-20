El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más confortable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este hermoso día de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.