El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 17°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos del día.

A medida que avance la jornada, el cielo continuará con predominancia de nubes, aunque sin llegar a ser excesivamente cubierto. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20°C a las 11:00 y llegando a un máximo de 25°C hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que bajará al 66% en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. En las horas de mayor calor, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 16:00 y las 19:00 horas, aunque sin que esto implique un riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24°C a las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso programado para las 21:27 horas.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen las horas de sol, manteniéndose hidratados y protegidos del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.