El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 17°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos del día.
A medida que avance la jornada, el cielo continuará con predominancia de nubes, aunque sin llegar a ser excesivamente cubierto. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20°C a las 11:00 y llegando a un máximo de 25°C hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que bajará al 66% en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más cómodo.
El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. En las horas de mayor calor, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 16:00 y las 19:00 horas, aunque sin que esto implique un riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24°C a las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso programado para las 21:27 horas.
En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen las horas de sol, manteniéndose hidratados y protegidos del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- «Cuando los vi pedir ayuda pensé que era mentira»