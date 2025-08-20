El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 22°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Silleda permanezca mayormente seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de precipitación de 0.1 mm en la mañana, lo que indica que podrían presentarse algunas lloviznas dispersas, pero sin causar mayores inconvenientes. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Durante la mañana, se sentirán ráfagas más suaves, pero a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Silleda que se preparen para un tiempo mayormente nublado y fresco. Es aconsejable llevar ropa ligera, pero también considerar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, un paraguas podría ser útil en caso de que se presenten algunas lloviznas inesperadas.

En resumen, Silleda experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la jornada sea más llevadera. La combinación de nubes y viento sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.