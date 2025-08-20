El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin que esto implique un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento se mantendrá predominantemente del noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, los cielos volverán a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 18 grados, lo que hará que la velada sea agradable para paseos o cenas al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento que, aunque puede ser algo fuerte en la tarde, no debería afectar la comodidad general. Se recomienda a los ciudadanos y turistas aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.