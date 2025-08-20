El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá en niveles agradables, con mínimas de 18°C en las primeras horas y máximas que llegarán a los 27°C en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 86% por la mañana y descenderá hasta un 58% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que les permitan disfrutar de este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.