El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C a las 17°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26°C en torno a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá siendo mayormente poco nuboso, presentará momentos de nubosidad variable. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

En la tarde, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60% hacia las 19:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más agradable al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C hacia las 18:00 horas y bajando a 21°C al caer la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá observar a partir de las 21:27 horas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento en las horas más cálidas del día.

