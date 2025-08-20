El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 55% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio para aquellos que se encuentren al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, comenzando con nubes altas en la mañana y pasando a un cielo más despejado hacia la tarde. Sin embargo, se espera que las nubes regresen en la noche, manteniendo un ambiente mayormente nuboso. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, lo que proporcionará un respiro tras el calor del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día cálido y seco, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes y claros. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del norte harán que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de una comida en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.