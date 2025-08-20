El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo predominantemente poco nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y luego del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre. Las condiciones climáticas son favorables, y no se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:27. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 16 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de precipitaciones, lo que promete un día ideal para disfrutar de diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.