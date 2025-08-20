El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas aseguran un día tranquilo y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.