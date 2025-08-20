El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Sin embargo, a pesar de las temperaturas agradables, la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la nubosidad, el cielo experimentará cambios significativos. Por la mañana, se prevé un cielo despejado, pero a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, pasando a un estado de "muy nuboso" y "nuboso" en las horas de la tarde y la noche. Esto podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado hacia el final del día.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la jornada. Las probabilidades de precipitación son muy bajas, con un 0% de probabilidad en la mayoría de las horas, aunque se registran ligeras posibilidades de lluvia escasa en la tarde, con un 0.1 mm pronosticado. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan precipitaciones que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente cálido y húmedo, con cielos que pasarán de despejados a nubosos a medida que avance la jornada. Aunque las probabilidades de lluvia son mínimas, es recomendable que los residentes estén preparados para un cambio en las condiciones del tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.