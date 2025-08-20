El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 91% por la mañana y bajará a un 44% hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas horas de despejado, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un incremento en la nubosidad, con nubes altas que podrían aparecer en la tarde-noche. A lo largo del día, las condiciones de visibilidad serán buenas, y no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 1 y 4 km/h por la mañana, aumentando gradualmente a velocidades de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ponteareas.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

