El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 24 grados a las 15:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 17:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en la madrugada y un predominio de cielos poco nubosos durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a 14 grados hacia las 23:00.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno de Ponte Caldelas.

En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

