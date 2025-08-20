El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avanza el día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 19:00 horas, cuando se prevé que llegue a los 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un panorama poco nuboso en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que el día avanza, se presentarán intervalos de nubes altas, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, no se prevén condiciones de tormenta, lo que garantiza un día tranquilo en términos meteorológicos.

La salida del sol está programada para las 07:47, mientras que el ocaso se producirá a las 21:28, ofreciendo largas horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar planes al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.