El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 91% al inicio del día.

A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad podría hacer que se sienta un poco más cálido. El cielo permanecerá mayormente poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. En las horas más activas del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes significativos, y podría ser un buen complemento para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 24 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más cómoda. Hacia el final del día, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 21:27.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.