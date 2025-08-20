El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad por la tarde, con velocidades de hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras. Este aumento en la velocidad del viento podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o explorando los senderos locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje y ofrezcan una vista espectacular del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:28. Este será un momento perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y capturar imágenes memorables.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, viento moderado y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.