El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 17 grados durante las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 92% a las 00:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 14:00 horas, cuando se registren rachas de hasta 39 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más elevadas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de O Rosal pueden disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá poco nuboso, permitiendo que la temperatura descienda gradualmente. A las 21:27, se espera el ocaso, marcando el final de un día cálido y agradable. La temperatura al final de la jornada se situará en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una noche templada.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.