El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C al inicio del día, descendiendo ligeramente a 17°C en las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

A lo largo de la mañana, la temperatura alcanzará los 19°C, y para el mediodía, se prevé que suba a 21°C. La tarde será cálida, con máximas que llegarán a los 25°C, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de dirección norte-noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21°C hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 21:27. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa harán que sea un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.