El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de periodos de sol y nubes. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados .

A medida que avance la mañana, las nubes altas persistirán, pero se espera que en algunos momentos se despeje, permitiendo que el sol brille intermitentemente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 19 grados, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable para los que decidan salir a disfrutar del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando un estado de "muy nuboso" en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 36 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre, como paseos en barco o deportes acuáticos, sean más emocionantes.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. El viento será notable, lo que podría influir en la sensación térmica, pero en general, se prevé un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o explorando sus encantos locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.