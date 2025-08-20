El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una temperatura que se mantiene en torno a los 18 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 67% y el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que los residentes y visitantes de Nigrán tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que hacia la tarde se prevé un aumento en la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvia.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la zona y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.