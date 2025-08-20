El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Mos se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 90% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de bienestar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La ausencia de tormentas también es un alivio, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en cero durante todo el día.

A medida que el día avance, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas hacia la tarde, pero sin afectar la luminosidad general. La puesta de sol se espera para las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente despejado.

En resumen, Mos disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en familia o con amigos, sin preocuparse por la lluvia o condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.