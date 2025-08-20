El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera un tiempo predominantemente nuboso en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubosidad y humedad sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas, existe una probabilidad de precipitación escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos del día, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. La dirección del viento, predominantemente del norte, contribuirá a mantener las temperaturas en un rango agradable, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede traer consigo sorpresas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 19°C. La puesta de sol se producirá a las 21:28, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, Moraña experimentará un día de clima templado y húmedo, ideal para actividades que no requieran un sol radiante, pero que aún permitirán disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.