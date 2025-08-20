El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la nubosidad aumentará ligeramente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo nuboso en algunos momentos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición solar.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento moderado también ayudará a dispersar la bruma que se ha presentado en la madrugada, mejorando la visibilidad y la calidad del aire.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:27. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo y prepararse para una noche tranquila y despejada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.