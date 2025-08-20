El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 71% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. Desde la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 7 km/h en la primera hora del día. A medida que avancen las horas, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos por la costa o actividades recreativas.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas horas de despejado, especialmente en la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, se espera un aumento en la nubosidad hacia la noche, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una noche templada.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones contribuirá a un día placentero para residentes y visitantes por igual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.