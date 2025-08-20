El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , con una humedad relativa que rondará el 83%. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde.

El estado del cielo mostrará una mezcla de nubes y claros. Durante la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que el día progrese, el cielo se tornará poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo se cubra nuevamente, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde, con dirección predominante del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y vientos moderados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Meis que se mantengan atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad aumentará y el viento podría volverse más fuerte.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, podría ser notable en las horas de la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre con precaución ante el aumento de la nubosidad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.