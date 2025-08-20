El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , con una ligera disminución a 17 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 23 grados en las horas pico.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a la velocidad del viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante el calor, aunque es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas más intensas podrían causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:28. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de Meaño en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la brisa fresca que proporcionará el viento del norte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.