El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin incomodidades.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas desagradables en forma de tormentas o chubascos. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas alcanzando los 24 grados a las 17:00 horas, antes de descender gradualmente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 21:28, las temperaturas comenzarán a bajar, y se espera que el cielo continúe despejado, permitiendo disfrutar de una noche estrellada.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en la playa, en parques o realizando actividades deportivas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.