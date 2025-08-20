El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 13 grados, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que alcance los 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 30% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm, pero es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos y que se vistan adecuadamente para las condiciones de humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.