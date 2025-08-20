El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la mañana al 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea un día agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango que oscilará entre los 10 y 37 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por la playa.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de lluvia en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque esta se mantiene en un 45%, lo que sugiere que es poco probable que se materialice.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y el ambiente se tornará más fresco, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa. En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un viento refrescante y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.