El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, A Guarda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 48% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se anticipa la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la mañana, esta bruma se disipará, dando paso a un cielo más claro.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 23°C. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.