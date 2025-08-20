El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, con una predominancia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana y llegando a un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá una sensación más fresca y agradable.

El viento será moderado, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para el mediodía, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, por la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0%, lo que significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

