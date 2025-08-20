El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la posible formación de niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 54% por la tarde, lo que permitirá una ligera mejora en las condiciones de visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia, con un 5% de posibilidad en las primeras horas y un aumento significativo al 85% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, contribuyendo a la dispersión de las nubes y, en ocasiones, a la mejora de las condiciones climáticas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que avance el día. A partir de la tarde, las condiciones serán más favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de niebla en la mañana podrían afectar la visibilidad. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias ligeras durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.