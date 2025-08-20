El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido, aunque la nubosidad podría moderar la sensación térmica.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas y un 0% en la tarde. Sin embargo, se prevé que haya una ligera precipitación de 0.1 mm en las horas de la mañana, lo que podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se anticipan lluvias significativas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 30 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance el día, el cielo podría despejarse ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 18:00, con un pronóstico de 24°C a las 19:00 y 21°C hacia el final de la jornada.

Los ciudadanos de A Estrada deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la mañana. Es recomendable llevar un abrigo ligero y un paraguas, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de la mañana. La puesta de sol se espera para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, podría ser igualmente hermoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.