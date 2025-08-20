El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 26 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad en el ambiente. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes muy densas que podrían dar paso a algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, pero aumenta ligeramente en la tarde, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Cuntis lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se prevén algunas rachas más fuertes en la tarde, que podrían llegar a los 29 km/h.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Las lluvias serán escasas y esporádicas, por lo que no se anticipa un día de mal tiempo, pero sí es aconsejable estar preparado para posibles cambios. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 18 grados hacia la noche, manteniendo la tendencia de un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.