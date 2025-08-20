El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 18 grados , con una humedad relativa del 81%, lo que sugiere un ambiente fresco y cómodo.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 19 grados a las 09:00 horas. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de despejado a nuboso, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Esto se traducirá en una temperatura máxima de 25 grados a las 16:00 horas, con una humedad que se mantendrá en torno al 55%.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 50% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque sin expectativas de tormentas. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las posibilidades de lluvia serán escasas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h del norte hacia las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:28 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas, lo que hará que la noche sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, con un viento que se intensificará hacia la tarde, pero sin lluvias significativas en el horizonte.

