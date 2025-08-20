El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en las horas centrales, donde el cielo se tornará nuboso, aunque sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en cero durante todo el día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. El orto se producirá a las 07:45, y el ocaso se espera para las 21:26, brindando una larga jornada de luz solar.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.