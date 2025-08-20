El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 y 18 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde. La combinación de temperaturas suaves y un cielo que alternará entre poco nuboso y algunos intervalos nubosos hará que sea un día agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 5 a 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h, provenientes del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la costa y el paisaje montañoso que rodea Cangas. La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso será a las 21:28, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a alrededor de 20 grados. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.