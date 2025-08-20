El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas y el cielo cubierto dominen el panorama, con intervalos nubosos que se irán alternando con momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 59% al final del día. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del noroeste, que aportará frescura a la atmósfera, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 3 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las áreas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, brindando un espectáculo estelar a partir de las 21:29, momento en el que se podrá observar el ocaso.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa ligera pero también considerar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento pueda sentirse más fresco. En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día en la naturaleza o en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.