El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las temperaturas serán agradables, propicias para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera considerable las actividades diarias.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensifique. Las direcciones del viento variarán, pero en general se mantendrán en el cuadrante norte, lo que podría aportar un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 19 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 77% hacia el final del día. Las condiciones serán ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables, sin lluvias significativas y con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.