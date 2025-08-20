El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un ambiente tranquilo y despejado, ideal para quienes disfrutan de la calma nocturna. A medida que avanza la mañana, las nubes comenzarán a aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 18 grados durante las primeras horas. A partir de las 10 de la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados a media mañana y llegando a un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este clima templado será propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable en las primeras horas, especialmente para quienes son sensibles a estos cambios.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento moderado será un alivio en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades en la costa, ya que las rachas pueden ser más intensas cerca del mar.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se prevén algunas nubes altas hacia el final de la jornada, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 21:28.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o explorando la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.