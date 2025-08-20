El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con momentos de mayor densidad de nubes, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas. La mañana comenzará con temperaturas suaves de 18 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el termómetro marque 25 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 18:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 47% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en general, con una probabilidad de lluvia escasa del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias muy ligeras, con una probabilidad de 0.1 mm de precipitación. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán significativas y no deberían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero estar preparados para un tiempo cambiante a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.