El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Baiona se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el tiempo sea mayormente estable y cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 91% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde el viento puede ser más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la costa o explorando los encantos del entorno. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.