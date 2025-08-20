El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana, desde las 00:00 hasta las 03:00, se mantendrán con condiciones de poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados a las 09:00.

A partir de las 10:00, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 88% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que la temperatura sube, alcanzando un 62% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto se traduce en un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la posibilidad de nubes altas a partir de las 23:00, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

La visibilidad será buena durante todo el día, con condiciones de bruma solo en las primeras horas, lo que no debería interferir con las actividades diarias. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y vientos moderados hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

En resumen, As Neves disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día perfecto para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.