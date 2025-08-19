El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a las 02:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, con ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos por la costa.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% hasta las 14:00, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia escasa aumentará, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00. Esto podría traducirse en intervalos nubosos con lluvia ligera, aunque no se espera que afecte de manera significativa las actividades al aire libre.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero las temperaturas seguirán siendo agradables, rondando los 22 grados. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:30. La noche será fresca, con temperaturas que descenderán a los 19 grados hacia la medianoche.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.