El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 70%, lo que proporcionará una sensación de confort en el ambiente.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 20% entre las 08:00 y las 14:00, y alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00. A pesar de esta posibilidad, la lluvia esperada será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar a los 23 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, y aunque el viento podría ser un factor a tener en cuenta, no se prevén condiciones meteorológicas adversas que impidan disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.