El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 84%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, especialmente entre las 04:00 y las 07:00, donde se espera un cielo mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo en torno a los 16 grados , mientras que la humedad comenzará a disminuir, lo que proporcionará un respiro en la sensación de bochorno. Sin embargo, a partir de las 08:00, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 18 grados .

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 14:00, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 24 grados , lo que podría generar un ambiente cálido, pero la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia podrían moderar la sensación térmica.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de Vilaboa. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, permitiendo que en algunos momentos el sol brille con fuerza.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, con temperaturas que descenderán a los 19 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 79% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:29, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con nubes, ofrecerá momentos de sol y calor, seguido de un ambiente más fresco y agradable por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.