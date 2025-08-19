El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 84%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.
A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, especialmente entre las 04:00 y las 07:00, donde se espera un cielo mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo en torno a los 16 grados , mientras que la humedad comenzará a disminuir, lo que proporcionará un respiro en la sensación de bochorno. Sin embargo, a partir de las 08:00, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 18 grados .
Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 14:00, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 24 grados , lo que podría generar un ambiente cálido, pero la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia podrían moderar la sensación térmica.
El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de Vilaboa. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, permitiendo que en algunos momentos el sol brille con fuerza.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, con temperaturas que descenderán a los 19 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 79% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:29, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con nubes, ofrecerá momentos de sol y calor, seguido de un ambiente más fresco y agradable por la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Condenan a Carrefour por despedir a un trabajador que llevó pastelitos a la oficina el día de su cumpleaños
- Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hace casi cuatro años
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- Davila 17/08/2025