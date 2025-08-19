El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La bruma se hará presente en algunos momentos, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 5% de que se registren algunas gotas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, el viento será un factor a tener en cuenta, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.

La salida del sol está programada para las 07:43, mientras que el ocaso se producirá a las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con un cielo mayormente cubierto. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para un día en el que la actividad al aire libre podría verse limitada por la falta de sol y la alta humedad.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una sensación de bochorno debido a la humedad. Se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada para las horas más frescas y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.