El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy en Vigo, 19 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la ciudad. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa o actividades en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 21:29, el cielo se irá despejando aún más, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular. La combinación de nubes altas y la luz del sol al atardecer puede ofrecer un espectáculo visual impresionante, ideal para aquellos que buscan capturar la belleza natural de Vigo.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.