El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Valga se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% a las 2 de la mañana, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será moderada, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento cambiará a noroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante todo el día, con un 0% de posibilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias significativas, es recomendable que los habitantes de Valga estén preparados para posibles chubascos ligeros.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad se mantendrá buena, y el ambiente será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, pero no olvides llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.