El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 74%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 24 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque sin afectar la visibilidad ni provocar lluvias. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 26 grados durante las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a noroeste, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque las nubes altas podrían atenuar un poco la luz solar en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 20 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 75% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:28, marcando el final de un día cálido y mayormente seco en Tui.

