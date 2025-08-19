El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y descenderán gradualmente a 17°C hacia el mediodía.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 26°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana y bajará a un 50% por la tarde, creando un ambiente más seco y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los tomiñeses. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, sugiere un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por el municipio.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que la temperatura descienda a 18°C hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.